Будапешт заявил об удвоении помощи венгерского меньшинства на Закарпатье

КИЕВ. 20 октября. УНН. Венгрия удвоит помощь на нужды закарпатским венграм в тех сферах их жизни, которые обеспечивают сохранение и полнокровное развитие нацменьшинства. Об этом заявил накануне представитель венгерского правительства, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам статс-секретаря Арпада Яноша Потапи, правительство Венгрии выделит на это 3 миллиарда форинтов (около 300 миллионов гривен) - вместо запланированных 1,5 миллиарда форинтов - в проекте социального пакета помощи украинским венграм на будущий год.

Чиновник уточнил, что эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку.

О таком решении своего правительства сообщил представителям венгерского меньшинства Закарпатья статс-секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр в Берегово. Он в частности отметил, что целевая помощь на экономическое развитие венгерской общине за последние два года достигла 17 мільярдів форинтов (1,7 млрд гривен). Но, учитывая "непростое положение венгерской общины", она может рассчитывать на еще большую сумму поддержки на будущее.

"Если существует государство и народ, которые заинтересованы в сильной Украине, это - Венгрия и венгерский народ. Ведь чем она сильнее, богаче и более суверенна, тем лучше для Венгрии и закарпатских венгров", - заявил Мадьяр.

Он подчеркнул, что Венгрия желает Украине успешно преодолеть трудности, справиться с вызовами, и в этом его страна готова предоставить своей соседке всяческую помощь. При этом Венгрия только имеет просьбу к Украине обеспечить для венгерского нацменьшинства мирные условия жизни и соблюдение прав, сказал в своем обращении к украинской власти Левенте Мадьяр.

Как сообщал УНН, венгерское правительство решило предоставить финансовую поддержку работникам сферы образования, в частности, преподавателям венгерского языка, на Закарпатье, в более 1,452 млрд форинтов (около 146 млн гривен).