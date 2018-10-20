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Во Львове из-за угрозы взрыва с железнодорожного вокзала эвакуировали 800 человек

Во Львове из-за угрозы взрыва с железнодорожного вокзала эвакуировали 800 человек

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня утром в полицию поступил анонимный вызов о возможном заминировании главного железнодорожного вокзала во Львове. Из помещения вокзала эвакуировали около 800 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.

"Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в Нацполиции.

Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, с поезда "Николаев - Киев" эвакуировали пассажиров из-за угрозы взрыва.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, минирование, вокзал
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