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Минюст США выдвинул гражданке РФ обвинения во вмешательстве в выборы-2018

Минюст США выдвинул гражданке РФ обвинения во вмешательстве в выборы-2018

КИЕВ. 20 октября. УНН. Министерство юстиции США в пятницу выдвинуло гражданке России Елене Хусяйновой обвинения в попытке влияния на политические процессы в Соединенных Штатах, в частности на будущие промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся в ноябре, передает УНН со ссылкой на Business Insider.

44-летняя Хусяйнова стала первым лицом, которого обвинили в попытке вмешаться в выборы 2018 года в США, сообщил источник в правительстве.

Жительница Санкт-Петербурга была главным бухгалтером так называемого проекта "Лахта" - операции, что, по мнению американского правительства, финансируется российским олигархом Евгением Пригожиным и реализуется компаниями "Конкорд менеджмент энд консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые он контролирует, пишет издание.

Согласно данным американских спецслужб, Хусяйнова управляла финансированием операций проекта "Лахта", включая деятельность относительно иностранного влияния на Соединенные Штаты.

В минюсте отметили, что женщина сыграла решающую роль в усилиях, которые имели бюджет более чем 35 миллионов долларов и "продолжаются и по сей день".

Прокуроры заявили, что финансовые документы, которые контролировала россиянка, "включают подробные расходы на деятельность в Соединенных Штатах, такие как расходы на активистов, рекламу на платформах социальных сетей, регистрацию доменов, покупку прокси-серверов и продвижение новостей в социальных сетях".

Как сообщал УНН, спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием "российского вмешательства", начал изучать связи активистов с Wikileaks.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Россия
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