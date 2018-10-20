В "Дизель шоу" подтвердили гибель Поплавской в ​​ДТП

КИЕВ. 20 октября. УНН. В известном украинском юмористическом проекте "Дизель шоу" подтвердили гибель актрисы шоу Марины Поплавской в ​​ДТП по дороге из Львова в Киев, еще двух актеров госпитализировали "без угроз для жизни". Соответствующее сообщение размещено на странице проекта в Facebook, передает УНН.

"Марина Поплавская сегодня погибла в результатет ДТП по дороге из Львова в Киев. Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает", - сообщили в "Дизель шоу".

Напомним, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которого автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Полиция задержала водителя автобуса, который попал в аварию, и открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.