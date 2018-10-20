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Из-за урагана "Майкл" до сих пор без света более 118 тысяч домов на востоке США

Из-за урагана "Майкл" до сих пор без света более 118 тысяч домов на востоке США

КИЕВ. 20 октября. УНН. Более 118 тысяч домов и зданий предприятий в штатах Флорида и Джорджия оставались без электричества в пятницу после того, как ураган "Майкл" прошелся юго-восточным побережьем США на этой неделе. Об этом со ссылкой на сообщение энергетических компаний пишет Reuters, передает УНН.

Всего, пишет издание, больше, чем 3,3 миллиона клиентов остались без электроэнергии от Флориды до Нью-Йорка после того, как шторм 4 категории "Майкл" 10 октября пришел к берегам Флориды.

Некоторым клиентам в районах во Флориде, пострадавшим от урагана больше всего, придется ждать до нескольких недель, пока электроснабжение не будет восстановлено, сообщили коммунальные предприятия.

Отдел управления чрезвычайных ситуаций во Флориде заявил, что около 102 тысяч 565 домов и предприятий в штате все еще обесточены.

Как сообщал УНН, в четверг, 18 октября количество жертв урагана "Майкл" в США достигло 33 человек.

Ураган "Майкл" пришел на юго-восточное побережье США в среду, 10 октября. Порывы ветра достигали 250 км/ч.

Источник: УНН
Теги: США, ураганы
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