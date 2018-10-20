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Бойня в колледже в оккупированной Керчи: еще один пострадавший обратился в больницу

Бойня в колледже в оккупированной Керчи: еще один пострадавший обратился в больницу

КИЕВ. 20 октября. УНН. Еще один человек, пострадавший в результате взрыва, который произошел 17 октября в колледже оккупированного города Керчь, обратился в больницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу подконтрольного Кремлю так называемого "Минздрава" на полуострове, передает УНН.

"Добавился в Крыму парень 16 лет, сам пришел, легкая степень тяжести (травм)", - сказала собеседница.

Она уточнила, что молодой человек обратился в детскую клиническую больницу в Симферополе. Таким образом, количество лиц, находящихся в больницах оккупированного Крыма после взрыва, возросло до 23 человек.

Как сообщал УНН, 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".

Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.

Источник: УНН
Теги: Крым, взрывы, стрельба
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