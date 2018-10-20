Выборы в Афганистане: на нескольких избирательных участках прогремели взрывы

КИЕВ. 20 октября. УНН. Начальник местной полиции сообщил, что двое правоохранителей были ранены, когда они пытались обезвредить самодельное взрывное устройство, найденное возле избирательного участка в северо-западной части афганской столицы Кабула, передает УНН со ссылкой на AP.

В полиции также сообщили, что двое гражданских получили ранения в результате взрыва, который произошел, когда избиратели отправились на избирательный участок в субботу для участия в парламентских выборах а Афганистане.

Кроме того сообщается, что в день выборов боевики "Талибана" убили четырех местных полицейских в провинции Гур, которые направлялись в избирательный центр в городе Фирузкух, через несколько часов после того, как началось голосование.

Как сообщал УНН, около 9 млн афганцев зарегистрировались для участия в парламентских выборах в Афганистане на фоне больших опасений по поводу угрозы нападений.

Напомним, в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана произошел взрыв на предвыборном митинге. По меньшей мере 22 человека погибли и еще 36 получили ранения.