Караван мигрантов остановили от прорыва границы по пути в США

КИЕВ. 20 октября. УНН. Тысячи мигрантов из Гондураса накануне пытались прорвать кордон между Гватемалой и Мексикой на пути в США. Их остановила мексиканская полиция, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как отметил руководитель федеральной полиции Мексики, ситуацию на границе после определенного хаоса удалось взять под контроль и избежать насилия. Местные СМИ сообщают, что полиция применила слезоточивый газ.

Президент США Дональд Трамп отметил действия правоохранителей Мексики: "Мы высоко ценим то, что делает Мексика".

Он добавил, что мигранты не пересекут границу с США, а также заверил, что среди них - много преступников. Накануне промежуточных выборов в конгресс США антимигрантская риторика снова становится ключевой в предвыборной кампании, отмечает издание.

По оценкам мексиканских чиновников, в караване мигрантов насчитывалось три тысячи человек. Вместе с тем правоохранители оценили, что на границе, которая в этой части проходит по реке Сучьяте, находятся по меньшей мере пять тысяч мигрантов. Они сломали забор и собрались на мосту через пограничную реку. Нескольким удалось прорваться к мексиканскому пограничному городу Сьюдад-Идальго. По сообщению правоохранителей, некоторые мигранты бросали в полицейских камни, кто-то пытался пересечь границу вплавь.

В операции по задержанию мигрантов из Гондураса на границе приняла участие не менее тысячи правоохранителей. Мексиканские власти позволили небольшому количеству людей пересечь границу. Среди тех, кому позволили войти на территорию Мексики, женщины и дети, нуждающиеся в медицинской помощи.

Напомним, власти Мексики пересмотрит соглашение по безопасности с США.