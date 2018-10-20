Во Львовской области фура столкнулась с авто патрульной полиции: есть погибший

КИЕВ. 20 октября. УНН. Во Львовской области возле села Мощана произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, по предварительным данным, погиб полицейский. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, публикуя соответствующие фото, передает УНН.

"Трасса Львов - Рава Русская возле села Мощаны ДТП с участием фуры и патрульной полиции. На 16:20 один полицейский скончался на месте ДТП, другой в тяжелом состоянии без сознания", - сообщил депутат.

По его данным, от удара в фуре повредило бак, откуда вытекло 500 л солярки, поэтому вызвали пожарную, чтобы залить пеной.

"По словам водителя фуры и по траектории движения - патрульная машина выехала на встречную полосу", - добавил Зинкевич.

Как сообщал УНН, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которого автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.