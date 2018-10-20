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В Австралии стартовали Invictus Games-2018

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КИЕВ. 20 октября. УНН. В субботу в австралийском городе Сидней состоялась официальная церемония открытия соревнований "Игры Непобежденных-2018" (Invictus Games-2018), участие в которых примет сборная Украины. Видео с церемонии открытия обнародовали на странице в Facebook Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Сегодня в Сиднее состоялась официальная церемония открытия "Игор Непобежденных". Среди 18 стран-участников - национальная сборная Украины. 15 украинских воинов, чья сила духа сильнее всего, вскоре начнут соревнования в различных видах спорта среди военнослужащих, получивших ранения", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что один из членов сборной Украины "Игор Непобежденных" Юрий Дмитренко выступил с речью перед украинским сообществом Австралии.

Как сообщал УНН, Игры Непобежденных будут проведены 20-27 октября во Сиднее в Австралии.

Источник: УНН
Теги: Австралия, Игры Непобежденных
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