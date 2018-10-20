В патрульной полиции Львовской области рассказали подробности гибели полицейского в ДТП

ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 октября. УНН. В патрульной полиции Львовской области рассказали подробности подробности гибели патрульного полицейского в ДТП, указав, что, по предварительной информации, он был за рулем. Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак, передает корреспондент УНН.

"Погибшему полицейскому было 22 года. По предварительной информации, он был за рулем. Его напарник в тяжелом состоянии находится в больнице. Ему 31 год. В настоящее время причины ДТП неизвестны", - сообщил Шпитак.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что во Львовской области вблизи села Мощана произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, погиб полицейский.