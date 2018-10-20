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Звезду "Дизель шоу" Поплавскую похоронят в Житомире

Звезду "Дизель шоу" Поплавскую похоронят в Житомире

Марина Поплавская

КИЕВ. 20 октября. УНН. Прощание с погибшей звездой юмористического проекта "Дизель шоу" Мариной Поплавской состоится в Житомире и Киеве, похоронять ее в понедельник в Житомире. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Дизель Студио".

"20 октября трагически погибла талантливая актриса, блестящий учитель, звезда КВН Марианна Францевна Поплавская. Прощание с актрисой "Дизель Студио", состоится в воскресенье, 21 октября, в Киеве с 11:00 до 13:00 в помещении МЦКИ "Октябрьский Дворец". Адрес Аллея Героев Небесной Сотни, 1", - сообщили в проекте.

Кроме того, как указано, в понедельник, 22 октября, в 10:30, "состоится прощание в Житомире - в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги".

Затем пройдёт отпевание в кафедральном соборе Святой Софии.

"В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее", - отметили в проекте.

Как сообщал УНН, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которого автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Житомир и Житомирская область, прощание
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