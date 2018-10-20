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Омбудсмен предложила изменить формат переговоров по политзаключенным в РФ

Омбудсмен предложила изменить формат переговоров по политзаключенным в РФ

КИЕВ. 20 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что, не смотря на то, что на переговорах по украинских политзаключенным с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой нет никакого конфликта, однако, последняя служит лишь передатчиком информации, поэтому Омбудсмен Украины предложила определить другого компетентного человека и место для встречи. Об этом она заявила в Facebook по итогам встречи с Генсеком СЕ Турбьёрном Ягландом, передает УНН.

"Теме политзаключенных мы посвятили основную часть нашего разговора. Договоренности о синхронном взаимном посещении не реализованы. РФ до сих пор не предоставила возможности провести встречи. Подчеркнула, что у нас с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой нет никакого конфликта. Есть диалог, который ни к чему не приведет, поскольку мандат омбудсмена в РФ не позволяет ей принимать какие-либо решения. Она служит лишь передатчиком информации. Я просила определить другого компетентного человека и место для встречи. Но пока ответа от РФ не дождалась", - отметила она.

Кроме того, Денисова сообщила, что в разговоре с Ягландом стороны отметили, что "отсутствует прогресс и в вопросе освобождения политзаключенных". "Турбьерн Ягланд уже обращался к президенту РФ об освобождении Олега Сенцова хотя бы на гуманитарных основаниях. Я благодарна за это, но пока украинский режиссер продолжает страдать в колонии в Лабытнанги", - добавила она.

Напомним, Денисова заявила, что Генсек СЕ считает РФ ответственной за нарушения прав человека в Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, политзаключенные, Людмила Денисова
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