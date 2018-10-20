Украинец получил приз жюри на фестивале карикатур в Косово

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинский художник Константин Казанчев получил приз жюри конкурса "Книга и технология" на 15-м Международном фестивале карикатур в Косово, передает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".

"На 15-м Международном фестивале карикатур в городе Призрен в Косово наш автор Константин Казанчев получил приз жюри конкурса "Книга и технология", - пишет издание.

Отмечается, что Казанчев в этом году участвовал в десяти конкурсах карикатуры, которые проводили в Испании, Румынии, Кипре, Турции, Польши, Чехии на различную тематику - от автомобилей и состояния окружающей среды до путешествий и оливок. Работы его отмечали призами: за первые-вторые места, специальными и поощрительными. Сам же карикатурист признался, что мечтает об украинском конкурс карикатур, но пока никто, к кому он обращался, не проявил заинтересованности, пишет издание.

Как сообщал УНН, станцию метро "Осокорки" в Киеве уже украсил ряд ярких рисунков.