"Химик" нанес второе поражение действующему чемпиону Украины по баскетболу

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Южном местный БК “Химик” принял баскетболистов “Черкасских мавп”, которые являются обладателями последней чемпионского титула, сообщает УНН.

“Химик” после проигранной стартовой четверти 23:27, не оставил черкащанам никаких шансов во втором промежутке и имел уже 10 очков преимущества, уйдя на большой перерыв. Все вопросы были сняты после четвертой четверти в которой хозяева увеличили преимущество — 93:76.

По победителей 21 балл и 7 подборов принес Эдвин, 15+7 ю добавил Павлов, еще 15 в активе Джонса. За “Мавп” 16 очков забил Чумаков, 15 Коукли, 14 Кольченко, 10 Отверченко.

Добавим также, “Химик” теперь имеет 3 победы при 2 поражениях, а “Черкасские мавпы” только одну победу в трех баталиях.