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Минобороны РФ сообщило об обнаружении фрагментов тел летчиков с Л-39

Минобороны РФ сообщило об обнаружении фрагментов тел летчиков с Л-39

КИЕВ. 20 октября. УНН. Места нахождения фрагментов тел обоих пилотов, находившихся на борту потерпевшего крушение в Азовском море учебного самолета Л-39, установлены по итогам поисковых работ в субботу. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

“По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков. В течение прошедшего дня в соответствии с установленными процедурами осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды”, — отмечается в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что для подъема крупных обломков фюзеляжа самолета в район проведения поисковой операции направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота, оборудованный подъемным механизмом и способный обеспечивать водолазные спуски. Поисковые работы будут продолжены с наступлением светлого времени суток, добавили в Минобороны.

Как ранее информировал УНН, учебный самолет Л-39 Минобороны РФ упал в воду у Должанской косы в Азовском море, пилоты после катапультирования так же упали на воду.

Источник: УНН
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