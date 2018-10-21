"Барселона" прервала безвыигрышную серию в матче лидеров Примеры против "Севильи"

КИЕВ. 21 октября. УНН. В центральной баталии 9-го тура испанской Примеры в “Барселону” на заполненный “Камп Ноу” пришла “Севилья”, сообщает корреспондент УНН.

Поединок проходил при большей преимуществе каталонцев, о чем и свидетельствовал счет после первого тайма — 2:0. По голу забили Коутиньо (в девятку ворот) и Месси (в нижний угол). После часа игры вратарь андалузцев сбил Суареса и сам пострадавший точно пробил с пенальти.

Некоторую интригу в игру внес гол Пабло Сарабия на 79 минуте, который нанес такой выстрел при котором голкипер Тер Штеген даже не шелохнулся. В конце матча команды обменялись еще по одному взятию ворот. Эффектный гол забил Иван Ракитич (хорват нанес удар слета под дальнюю штангу), а “Севилья” ответила быстрой контратакой, которую реализовал Муриель — 4:2.

Примечательно, что “сине-гранатовые” остановили четыре матчевую серию без выигрышей во внутреннем чемпионате — 18 очков и первая ступенька. “Севилья” осталась с 16 — 3 строку.