Германия отказалась продавать оружие Саудовской Аравии до окончания расследования смерти Хашкаджи
КИЕВ. Двадцать первое октября. УНН. Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Германия не видит оснований поставлять оружие Эр-Рияду до конца расследования убийства журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи. Об этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ сказал эфире телеканала ARD, передает УНН.
“Нет оснований для положительного решения о поставках оружия в Саудовскую Аравию”, — заявил министр.
Он также отметил, что отменил свой визит на форум в Эр-Рияде. При этом Маас не дал однозначного ответа, стоит главе Siemens также отказаться от участия в экономическом форуме.
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Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не не выходил на связь.
В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердила смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.