Киевлянин Стаховский пробился в финал квалификации соревнований АТР в Австрии

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал квалификации на турнире ATP-500 с призовым фондом более 2 млн. Евро “Erste Bank Open 500” в Вене (Австрия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В первом раунде отборочного турнира киевлянин за 2 часа 3 минуты обыграл американского теннисиста Брэдли Клана, посеянного под 7 номером - 6:7 (5), 6:4, 6:4.

Интересно, что на протяжении всего матча на подаче украинском не было ни одного брейкпойнта, а вот Стаховский заработал 10 брейкпойнтив на подаче соперника, реализовав 2 из них.

Добавим, в финальном раунде квалификации Стаховский сыграет против 2-го сеяного американца Дениса Кудла, который занимает 63 место в рейтинге АТР.