Украинский шахматист стал призером соревнований в США

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинский шахматист Юрий Кузубов занял третье место на международном турнире “Fall Chess Classic 2018”, финишировавший в американском Сент-Луисе, сообщает УНН со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы”.

Наш спортсмен набрал 5 очков из 9-ти возможных (+3 = 4-2) и опередил в борьбе за тройку американца Лендермана у которого был аналогичный балл.

Победу праздновал россиянин Алексей Дреев — 6,5 пункта. Вторая позиция у бразильца Брузона Батисты.

Напомним, что Кузубов становился призером нынешнего командного чемпионата Европы по шахматам в составе Украины.