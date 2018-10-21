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Украинский шахматист стал призером соревнований в США

Украинский шахматист стал призером соревнований в США

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинский шахматист Юрий Кузубов занял третье место на международном турнире “Fall Chess Classic 2018”, финишировавший в американском Сент-Луисе, сообщает УНН со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы”.

Наш спортсмен набрал 5 очков из 9-ти возможных (+3 = 4-2) и опередил в борьбе за тройку американца Лендермана у которого был аналогичный балл.

Победу праздновал россиянин Алексей Дреев — 6,5 пункта. Вторая позиция у бразильца Брузона Батисты.

Напомним, что Кузубов становился призером нынешнего командного чемпионата Европы по шахматам в составе Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт
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