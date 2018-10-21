Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 октября 2018 11:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5010
Версия для печати

Количество погибших от землетрясения в Индонезии превысило 2,1 тысячи

Количество погибших от землетрясения в Индонезии превысило 2,1 тысячи

КИЕВ. 21 октября. УНН. Число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси увеличилось до 2113 человек. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Detik со ссылкой на данные, предоставленные официальным представителем национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, информирует УНН.

По его словам, “состояние более 4,6 тыс. местных жителей, получивших ранения, остается тяжелым”. Всего же, отметил чиновник, различные травмы получили свыше 10 тыс. человек. Представитель Агентства также уточнил, что основное число жертв стихии приходится на город Палу, административный центр провинции Центральный Сулавеси.

Как ранее информировал УНН, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября. Впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.

По предварительным оценкам правительства Индонезии, для восстановления разрушенных районов провинции потребуется более 1,4 млн долларов США.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.