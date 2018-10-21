Количество погибших от землетрясения в Индонезии превысило 2,1 тысячи

КИЕВ. 21 октября. УНН. Число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси увеличилось до 2113 человек. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Detik со ссылкой на данные, предоставленные официальным представителем национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, информирует УНН.

По его словам, “состояние более 4,6 тыс. местных жителей, получивших ранения, остается тяжелым”. Всего же, отметил чиновник, различные травмы получили свыше 10 тыс. человек. Представитель Агентства также уточнил, что основное число жертв стихии приходится на город Палу, административный центр провинции Центральный Сулавеси.

Как ранее информировал УНН, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября. Впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.

По предварительным оценкам правительства Индонезии, для восстановления разрушенных районов провинции потребуется более 1,4 млн долларов США.