Официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/доллар

КИЕВ. Двадцать первое октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 октября установлены на таком уровне:

28.036647 грн за доллар;

32.256162 грн за евро;

0.426580 грн за российский рубль;

36.720242 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 октября курс всех валют не изменился.