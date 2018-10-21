Новая Зеландия отказалась от участия в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за дела Хашкаджи

КИЕВ. 21 октября. УНН. Новая Зеландия не будет участвовать в форуме "Будущая инвестиционная инициатива" (Future Investment Initiative) в Эр-Рияде 23 - 25 октября в связи с убийством журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса, опубликованной в воскресенье на сайте правительства, передает УНН.

"Хотя признание было чрезвычайно важным, совершение убийства должностными лицами вызывает беспокойство. Многие вопросы остаются без ответов, - сказано в сообщении. - Мы с нетерпением ожидаем результатов проводимого Турцией расследования и призываем Саудовскую Аравию выполнить свое обязательство по открытому участию в нем".

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

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В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердила смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.