Министр обороны Малайзии призвал остановить милитаризацию Южно-Китайского моря

КИЕВ. 21 октября. УНН. Министр обороны Малайзии Мохамад Сабу призвал крупные державы, в первую очередь Китай и США, воздержаться от милитаризации акватории Южно-Китайского моря. Об этом находясь с рабочим визитом в Сингапуре глава ведомства заявил в воскресенье в интервью агентству Bernama, передает УНН.

“Малайзия будет неуклонно придерживаться позиции, согласно которой Южно-Китайское море должно оставаться зоной, свободной от вооружения и эскалации, — сказал министр. — Мы хотим, чтобы крупные государства уважали этот район как нейтральную и безопасную зону”.

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“На словах крупные державы всегда выступают за соблюдение норм международного права, но в реальности оказывается совершенно по-другому”, — подчеркнул Мохамад Сабу, напомнив об инциденте 30 сентября около спорного архипелага архипелага Спратли (Наньша).

Тогда эсминец ВМС США Decatur (DDG-73) при проведении операции по обеспечению свободы навигации в Южно-Китайском море прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов в акватории архипелага Спратли (Наньша), созданных Китаем. В дальнейшем, как отметил представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун, китайский эсминец приблизился к американскому кораблю, сделав “опасный и непрофессиональный маневр”.

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Как ранее информировал УНН, КНР в течение десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), на которые, в той или иной степени претендуют Китай, Вьетнам, Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

По информации газеты China Daily, в мае Китай в рамках учений ВВС посадил на аэродроме, расположенном на одном из спорных островов, стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное вооружение. В Пентагоне тогда сообщили, что милитаризация спорных островов только усиливает напряженность в регионе.

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Кроме того, КНР активизировала работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных участков. Как утверждают США и Япония, Пекин создал не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное назначение: военный аэродром, морская база и прочее. Пекин подобные обвинения отрицает, заявляя, что его деятельность носит исключительно мирный характер.

Основной причиной конфликта являются попытки КНР установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.