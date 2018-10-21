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Вблизи Львова загорелся туристический автобус

Вблизи Львова загорелся туристический автобус

КИЕВ. 21 октября. УНН. На трассе Львов - Самбор в селе Ставчаны Львовской области загорелся туристический автобус. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook, передает УНН.

"Трасса Львов - Самбор (Н13) с. Ставчаны загорелся туристический автобус. Пострадавших нет, все успели выйти", - отметил депутат.

При этом он добавил, что туристы, которые ехали в автобусе, возвращались с Карпат с отдыха.

Как сообщал УНН, спасатели ликвидировали пожар в развлекательном комплексе в Киеве.

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Напомним, 17 октября в Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, пожары, автобусы
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