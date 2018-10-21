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На трассе Киев-Одесса автобус с детьми попал в ДТП: погибла 13-летняя девочка

На трассе Киев-Одесса автобус с детьми попал в ДТП: погибла 13-летняя девочка

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КИЕВ. 21 октября. УНН. В Жашковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в которое попала группа детей, двое 13-летних девочек попали в больницу, одна из них не приходя в сознание скончалась в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook помощник руководителя ГУ ГСЧС Черкасской Константин Проценко.

"Около 16:20 на 155 километре трассы Киев-Одесса, недалеко от города Жашков, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля. На момент столкновения, в салоне автобуса находилось организованная группа школьников из поселка Ракитное Киевской области. В общем, 17 детей и трое взрослых, група возвращалась домой из Умани, где они были на экскурсии", - сообщил он.

В результате происшествия 2 детей получили травмы и были срочно госпитализированы в Жашковскую ЦРБ. В больницу попал также водитель автобуса. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое.

Позже появилась информация, что одна из девочек, которая пострадала в ДТП не приходя в сознание погибла.

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Медицинские работники проводят осмотр других детей.

Как сообщал УНН, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которой автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Источник: УНН
Теги: ДТП, дети, смерть, Черкассы и Черкасская область
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