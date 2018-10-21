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Постоянный представитель США в ООН: Трамп рассматривает пять кандидатур

Постоянный представитель США в ООН: Трамп рассматривает пять кандидатур

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп надеется, что в ближайшее время будет избран посол США, который заменит Никки Хейли в ООН, и проводит собеседование с 5 кандидатами на эту должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Трамп сказал, что он проводит интервью с тремя женщинами и двумя мужчинами на должность.

Отвечая на вопрос, хотел бы он видеть женщину на этом посту, Трамп сказал: "Да", позже добавив: "Я думаю, что отдал бы предпочтение такому варианту, но мы увидим".

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Нынешний постпред США при ООН Никки Хейли, занимающий эту должность с января 2017 года, 9 октября объявила о своей отставке. Как ожидается, она уйдет с должности в январе следующего года.

Источник: УНН
Теги: ООН, США, Дональд Трамп
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