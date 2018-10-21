Жена экс-главы Интерпола предполагает, что он может уже быть мертв

КИЕВ. 21 октября. УНН. Жена бывшего президента Интерпола Мэн Хунвея, пропавшего в Китае, Грейс Мэн заявила, что нет уверенности в том, что ее муж жив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Это политическое преследование и я не уверена, что он (Мэн Хунвей - ред.) еще жив", - сказала супруга бывшего президента Интерпола Мэн Хунвея, пропавшего в Китае, Грейс Мэн.

Женщина также направила официальный запрос в правительство Китая с требованием назвать ей точное местонахождение своего мужа.

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Как сообщал УНН, в воскресенье, 8 октября, стало известно, что Мэн Хунвэй, который также занимает должность заместителя министра общественной безопасности КНР, подозревается в нарушении закона этой страны и китайские власти проводят проверку в отношении него.



Ранее генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мэн Хунвея с поста президента организации, которое вступило в силу немедленно.

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