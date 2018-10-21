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Климкин прокомментировал ситуацию с "антивенгерскими бордами"

Климкин прокомментировал ситуацию с "антивенгерскими бордами"

КИЕВ. 21 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию на Закарпатье с расклейкой бордов с изображениями деятелей политической партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" и антивенгерскими надписями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Павла Климкина.

"Только сказал об ожидаемых провокациях в Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением вроде венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит", - написал он.

Напомним, в ночь на субботу на Закарпатье расклеили борды с изображениями деятелей политической партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" и антивенгерскими надписями, что в Закарпатской облгосадминистрации считают провокацией российских спецслужб.

Напомним, в Ужгороде арестовали подозреваемого в организации подрыва Общества венгерской культуры.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Венгрия, Павел Климкин
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