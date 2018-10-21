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Украинец пытался незаконно провезти в ОРДЛО 150 гаджетов

Украинец пытался незаконно провезти в ОРДЛО 150 гаджетов

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Гражданин Украины пытался провезти через КПВВ "Майорское" 150 гаджетов в обшивке автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил, передает УНН.

"Сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, включенными в состав Объединенных сил совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины во время несения службы на КПВВ "Майорское", выявлен факт незаконного перемещения товарно-материальных ценностей", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе ООС, в ходе проведения углубленного осмотра транспортного средства Peugeot Expert под обшивкой автомобиля и оборудованных потаенных местах между пассажирскими сиденьями были обнаружены 148 мобильных телефонов и 2 планшета на общую сумму 600 тыс. гривен. Их гражданин Украины пытался скрыто перевезти на временно оккупированную территорию Украины.

На основании собранных материалов представители ГФС в отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-3 КУоАП.

Напомним, предприниматель пытался ввезти в ОРДЛО контрабандную партию мобильных телефонов известных брендов стоимостью более полумиллиона гривен. Кроме того, он пытался "решить вопрос" его пропуска с помощью взятки.

Источник: УНН
Теги: ГФС, техника, ОРДЛО
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