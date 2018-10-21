В РФ отреагировали на выход США из ракетного договора

КИЕВ. 21 октября. УНН. Реакция со стороны России на намерение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) требует изучения конкретных планов Вашингтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В таком вопросе действия в режиме онлайн просто недопустимы. Надо, во-первых, получить конкретику о намерениях американцев в этой сфере, во-вторых, нужно время для того, чтобы оценить ситуацию и дальше определяться", - сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Также по его словам "Россия осуждает этот шаг, а США шантажом пытаются добиться от РФ уступок в сфере международной безопасности".

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.