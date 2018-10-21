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Великобритания поддержала США в желании выйти из ракетного договора

Великобритания поддержала США в желании выйти из ракетного договора

КИЕВ. 21 октября. УНН. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о поддержке решения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Британия выступает с "абсолютно решительной" поддержкой решения (о выходе из ДРСМД - ред.) Соединенных Штатов Америки. Москва "издевается" с договора об оружии и должна "привести свой дом в порядок", - цитирует издание слова министра.

"Нашим близким и долгосрочным союзником, конечно, являются Соединенные Штаты, и мы будем абсолютно решительным с Соединенными Штатами, чтобы добиться четкого послания о том, что Россия должна соблюдать обязательства, которое она подписала", - Гэвин Уильямсон добавил Financial Times.

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Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение. 

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, оружие, Великобритания, ракета, договор, политика
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