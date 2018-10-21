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Сегодня боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении

Сегодня боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении

КИЕВ. 21 октября. УНН. В сутки, 21 октября, по состоянию на 9 утра зафиксовано один прицельный вражеский обстрел с применением пехотного вооружения на Луганском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ночью противник по направлению оккупированного Калиново почти полчаса из гранатометов различных типов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная.

Наши военные успешно погасили активность врага.

Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация вполне контролируемая украинским подразделениями.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 17 раз открывали огонь по позициям наших войск.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС
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