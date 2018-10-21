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Завершился первый день соревнований Invictus Games-2018

Завершился первый день соревнований Invictus Games-2018

КИЕВ. 21 октября. УНН. Завершился первый день соревнований Invictus Games-2018. В течение дня украинскую сборную поддерживала украинская община в Австралии. С флагами, аплодисментами и криками "Украина!" скандировали и встречали наших спортсменов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Invictus Games - это не спортивные соревнования - это совсем другое: это возможность почувствовать себя частью команды, поддержать и получить поддержку.

Самый трогательный момент завершил соревновательный день: французский велосипедист помогал польскому. У него во время соревнований свело судорогой ногу, и французский ветеран помогал достичь финиша.

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Завтра, во второй день соревнований украинская сборная Invictus Games будет соревноваться в гребле, которую представит Александа Белобоков, Юрий Дмитренко, Сергей Ильницкий и Александр Чалапий.

Напомним, что сегодня в первый день соревнований в Сиднее Денис Фищук получил бронзу в велогонке. Это первая медаль украинской сборной Invictus Games на нынешних соревнованиях и первая за два года медаль в велоспорте.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Игры Непобежденных
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