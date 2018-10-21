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На военных складах под Ичней прекратились взрывы

На военных складах под Ичней прекратились взрывы

КИЕВ. 21 октября. УНН. По состоянию на утро воскресенья взрывов на территории арсенала Минобороны в пгт Дружба Черниговской области не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 8:00 21 октября, на территории арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.

В ГСЧС также отметили, что в настоящее время продолжается очистка прилегающей к арсеналу территории. Также организовывалось дежурство 4 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала. В районе чрезвычайной ситуации привлечены 552 человека и 129 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 249 человек и 77 ед. техники.

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Представитель ГСЧС, заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Василий Сницар сообщил: всего загрязнена боеприпасами территория составляет 72395 га, в настоящее время очищено 69 282 га, или 95,7%. Полностью очищены населенные пункты, пиротехники перешли к очищению 5-ти километровой, а иногда и 3-х километровой зоны вокруг складов.

По состоянию на вечер 20 октября, по сообщению Черниговской ОГА, представитель Минобороны констатировал, что на протяжении уже вторые сутки взрывов не зафиксировано.

В настоящее время уже восстановлено 69 зданий в 20 населенных пунктах. В течение 19 октября восстановительные бригады проводили работы в с. Августовка. Рабочие провели ремонт кровли и остекления окон в 5 домах. Системы жизнеобеспечения (стационарная телефонная связь, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) Ичнянского района работают в штатном режиме. Сейчас в районе работают 7 бригад строителей.

Напомним, в результате чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале Минобороны у Ичне Черниговской области больше всего пострадало жилье 11 семей.

По состоянию на 18 октября в результате взрывов на военных складах Ичне Черниговской области еще не вернулись к своим домам около 80 человек.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям.

Источник: УНН
Теги: Чернигов и Черниговская область, Взрыв на складе боеприпасов, ГСЧС
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