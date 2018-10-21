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Парень жертвы теракта в Керчи пытался покончить собой, но выжил - СМИ

Парень жертвы теракта в Керчи пытался покончить собой, но выжил - СМИ

КИЕВ. 21 октября. УНН. Парень последней жертвы теракта в технологическом колледже в Керчи Виктории Демчук пытался покончить с собой, однако выжил после падения с 4-го этажа. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash, передает УНН.

"Очень грустная история любви. Парень погибшей в Керчи Вики Демчук пытался покончить с собой после известия о смерти любимой", - сообщил ресурс.

По данным телеграмм-канала, Армен Баделян не смог смериться со смертью любимой девушки и вчера, 20 октября, выпрыгнул из окна 4-го этажа. Медики в течение нескольких часов боролись за его жизнь.

В издании уточнили, что парень получил серьезные травмы позвоночника. В настоящее время он находится в сознании, в стабильно тяжелом состоянии. Сама же Вика, по данным ресурса, умерла в вертолете, когда ее транспортировали в больницу после бойни в колледже.

Напомним, вчера, 20 октября, еще один человек, пострадавший в результате взрыва, который произошел 17 октября в колледже оккупированного города Керчь, обратился в больницу.

Ранее УНН сообщал, что 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".

Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.

Источник: УНН
Теги: Крым, самоубийство, стрельба
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