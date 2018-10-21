В Полтавской области с подозрением на ботулизм госпитализировали женщину

КИЕВ. 21 октября. УНН. В г. Кременчуг Полтавской области была госпитализирована женщина с предварительным диагнозом "ботулизм". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные отчета Управления гражданской защиты Полтавской ОГА.

"20.10.2018 года в реанимационное отделение 3-й городской клинической больницы. Кременчуга с предварительным диагнозом: ботулизм госпитализирована гражданка Л. 1987 года рождения, жительница Автозаводского района г. Кременчуга", - говорится в сообщении ведомства.



Как отметили в ОГА, причиной отравления стало употребление в пищу рыбы. Состояние здоровья больного - тяжелое.



Напомним, с начала года в Украине зафиксировано 135 вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний. По состоянию на 20 сентября 2018 во время этих вспышек, по предварительным данным, пострадало 838 детей.