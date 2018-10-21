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На месте крушения Л-39 нашли фрагменты тел летчиков – СМИ

На месте крушения Л-39 нашли фрагменты тел летчиков – СМИ

КИЕВ. 21 октября. УНН. Фрагменты тела обнаружены на месте крушения учебного самолета Л-39 Минобороны РФ в Азовском море, поисковые работы продолжаются. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, передает УНН.

"Два фрагмента тела обнаружены. Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали", - цитирует издание слова собеседника.

При этом в издании уточнили, что самолет Л-39 упал 18 октября при выполнении планового учебно-тренировочного полета, причиной могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта. Предположительно, он упал в районе Должанской косы в 1,5 км от берега, оба пилота успели катапультироваться.

Самолет Л-39 "Альбатрос" является основной машиной для подготовки курсантов летных училищ России.

Напомним, в пятницу, 19 октября, появилось сообщение, что учебный самолет Л-39 Минобороны РФ упал в воду около Должанской косы в Азовском море, пилоты после катапультирования так же упали на воду.

Источник: УНН
Теги: Россия, самолет, крушение
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