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В Киеве попрощались с погибшей в ДТП артисткой "Дизель Шоу"

В Киеве попрощались с погибшей в ДТП артисткой "Дизель Шоу"

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня в столице прошла церемония прощания с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, погибшей вчера в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Дизель шоу".

По информации организации, прощание с актрисой прошло в Киеве с 11:00 до 13:00 в помещении МЦКИ "Октябрьский Дворец".

В пресс-службе также уточнили, что в понедельник, 22 октября, в 10:30, состоится прощание в Житомире - в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. Позже артистку будут отпевать в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день ее похоронят на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.

Напомним, вчера, 20 октября, актриса шоу Марина Поплавская погибла в ДТП по дороге из Львова в Киев, еще два актера госпитализированы "без угроз для жизни".

По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали артисты "Дизель шоу". не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобілем. По данным полиции, ДТП произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Милая.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, смерть
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