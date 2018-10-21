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Германия не поддержала США в желании выйти из ракетного договора

Германия не поддержала США в желании выйти из ракетного договора

КИЕВ. 21 октября. УНН. Федеральное правительство Германии осудилj решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о выходе из Договора о РСМД, который ограничивает производство ракет средней и малой дальности. Это "пагубное решение", написал в Twitter в воскресенье, 21 октября, статс-министр МИД Германии Нильс Аннен, передает УНН.

"Разрушительное решение Президента Трампа отказаться от Договора о РСМД. Мы будем продолжать работать над ядерным разоружением. Также Россия обязана придерживаться своих обязательств. Европа теперь должна предотвратить новую ракетную версию среднего радиуса действия", - написал он.

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Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.

Ранее Великобритания поддержала решение Дональда Трампа.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, оружие, Германия, ракета, договор, политика
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