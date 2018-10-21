Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 октября 2018 16:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3840
Версия для печати

Свитолина выиграла первый поединок на Итоговом турнире WTA

Свитолина выиграла первый поединок на Итоговом турнире WTA

Элина Свитолина

КИЕВ. 21 октября. УНН. В первом туре Белой группы итогового турнира WTA Элина Свитолина победила чешку Петру Квитову, сообщает УНН со ссылкой на сайт теннисистки из Украины.

В первом сете Свитолина сделала четыре брейка на подаче Квитовой, проиграв один свой гейм. Во второй партии Элина сумела реализовать единственный брейк-пойнт в шестом гейме и сыграла все три заработанные чешской теннисисткой - 6:3, 6:3.

"Очень рада вернуться, довольна сегодняшним матчем. Отличная поддержка, счастлива видеть столько радостных лиц. Мне было важно оставаться сфокусированной и быть сильной ментально. Это и было ключом. Она подает очень сильно, так что важно быстро реагировать и передвигаться", - сказала наша теннисистка после матча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина получила сезонную награду от WTA

Примечательно, что это только вторая победа Свитолиной в девятом матче против Квитовой.

Добавим также, во втором туре украинка встретится с победительницей матча между Каролин Возняцки и Королиной Плишковой.

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис, победа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.