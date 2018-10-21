Свитолина выиграла первый поединок на Итоговом турнире WTA

КИЕВ. 21 октября. УНН. В первом туре Белой группы итогового турнира WTA Элина Свитолина победила чешку Петру Квитову, сообщает УНН со ссылкой на сайт теннисистки из Украины.

В первом сете Свитолина сделала четыре брейка на подаче Квитовой, проиграв один свой гейм. Во второй партии Элина сумела реализовать единственный брейк-пойнт в шестом гейме и сыграла все три заработанные чешской теннисисткой - 6:3, 6:3.



"Очень рада вернуться, довольна сегодняшним матчем. Отличная поддержка, счастлива видеть столько радостных лиц. Мне было важно оставаться сфокусированной и быть сильной ментально. Это и было ключом. Она подает очень сильно, так что важно быстро реагировать и передвигаться", - сказала наша теннисистка после матча.



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Примечательно, что это только вторая победа Свитолиной в девятом матче против Квитовой.



Добавим также, во втором туре украинка встретится с победительницей матча между Каролин Возняцки и Королиной Плишковой.