В Харьковской области на двух грибников упало дерево: один из них погиб

КИЕВ. 21октября. УНН. Вчера во время сбора грибов в Харьковской области на двух мужчин упало дерево - один грибник погиб. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

"20 октября в 16.52 в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи из леса, который расположен вблизи поселка Старица Волчанского района были доставлены двое братьев, 23 и 30-летние жители города Волчанск. Не приходя в сознание 23-летний парень умер в больнице", - отметили в ведомстве.



При этом в ведомстве добавили, что по предварительным данным, на ребят в лесу во время сбора грибов упало дерево. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.



Напомним, 5 октября из-за смертельного травмирования женщины ветвью дерева, упавшей в результате обрезки деревьев в пгт Михайловка в Запорожье открыли уголовное производство.



Напомним, во Львовской области во время непогоды из дерева отломилась ветвь и смертельно травмировала мужчину.