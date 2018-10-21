В Украине на два дня объявили чрезвычайный уровень пожароопасности

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине на два дня, 22-23 октября, объявили чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

"22-23 октября чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.



Добавим, как отмечают спасатели,-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Как сообщал УНН, спасатели ликвидировали пожар в развлекательном комплексе в Киеве.



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Напомним, 17 октября в Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства.

