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Воскресенье, 21 октября 2018, 16:08 • Анастасия Ткачук • 5355
В Украине на два дня объявили чрезвычайный уровень пожароопасности
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине на два дня, 22-23 октября, объявили чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.
"22-23 октября чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели,-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Как сообщал УНН, спасатели ликвидировали пожар в развлекательном комплексе в Киеве.
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Напомним, 17 октября в Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства.
Источник: УНН