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В Китае в результате аварии грузового судна пропали без вести 11 человек

В Китае в результате аварии грузового судна пропали без вести 11 человек

КИЕВ. 21 октября. УНН. На северо-востоке Китая в результате аварии судна, без вести пропали 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на China Daily News.

"Судно, которое перевозило песок, потерпело крушение в районе Хулудао, провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Одинадцять членов экипажа были на корабле. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Продолжается спасательная работа", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНН, 18 августа Министерство иностранных дел Грузии сообщило о том, что пропал корабль под панамским флагом, на котором находятся 17 грузинских моряков. По данным ведомства, связь с судном Pantelena IMO 9321469, перевозящий нефть, была потеряна 14 августа. Последний раз контакт был зафиксирован у западного побережья Африки, в Гвинейском заливе.

Источник: УНН
Теги: Китай, авария, пропавшие без вести, корабль
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