Пограничники задержали 9 нелегальных мигрантов на западной границе

КИЕВ. 21 октября. УНН. Пограничники Чопского, Мукачевского, Львовского и Мостиского отрядов задержали нелегальных мигрантов из Индии, Палестины, Африки и Марокко. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Государственной пограничной службы, передает УНН.

"Шесть иностранцев, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, задержали вчера военнослужащие Чопского, Львовского и Мостиского отрядов", - говорится в сообщении ведомства.



При этом в ведомстве уточнили, что пограничники заранее получили информацию о подготовке к незаконному пересечению границы вблизи населенного пункта Гута Ужгородского района. Следовательно, указанное направление было усилено дополнительными пограничными нарядами, один из которых и обнаружил нелегалов. Четырех правонарушителей задержали после преодоления ими заградительного забора. Задержанные, предварительно граждане Индии, объяснили, что таким образом в поисках лучшей судьбы пытались попасть в страны ЕС.



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Кроме того, пограничники отдела "Рава-Русская" в ходе реализации полученной оперативной информации от участкового инспектора пограничной службы о появлении на окраине населенного пункта транспортного средства с неизвестными лицами, которые двигались в сторону государственной границы задержали двух иностранцев. По словам правонарушителей, они являются гражданами Палестины. За рулем авто находился украинец.



Еще двух иностранцев, которые намеревались попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска, обнаружили пограничники отдела "Краковец". Граждан Марокко задержали за 80 метров от госграницы. С целью выяснения всех обстоятельств правонарушения и привлечения их к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", всех незаконных мигрантов доставлено в пункты временного содержания пограничных отрядов.



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Кроме того нарушителей из Африки, которые пытались незаконно попасть в Венгрию задержали сегодня ночью пограничники отделения "Косино" Мукачевского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции. Во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники выяснили, что задержанные лица в возрасте 23, 18 и 16 лет, на территорию Украины попали законным путем, но украинский-венгерскую границу планировали пересечь незаконно вне пунктов пропуска и остаться в одной из стран ЕС.

Напомним, 4 октября в районном суда и городе Живец в Силезском воеводстве начался судебный процесс над двумя гражданами Польши, которые обвиняются в организации незаконного пересечения польской границы для более 1,8 тыс. граждан Украины. Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы, сообщила в среду, 3 октября, пресс-секретарь коменданта Силезского отдела Пограничной службы Катажина Вальчак.