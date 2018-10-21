В Керчи возросло количество госпитализированных в результате стрельбы в коледже
КИЕВ. 21 октября. УНН. Количество госпитализированных лиц в результате теракта в оккупированной крымской Керчи возросло до 47 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Число госпитализированных в результате взрыва и стрельбы в колледже в крымском городе Керчь выросло до 47 человек, общее число травмированных - 73 человека", - сообщило издание.
Как напомнило издание, ранее сообщалось, что были госпитализированы 46 человек.
"(Общее число госпитализированных – ред.) 47 человек, еще люди обратились. Общее количество (получивших травмы – ред.) - 73", - цитирует издание слова собеседника.
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При этом источник информации уточнил изданию, что в крымских больницах остаются пострадавшие в состоянии не тяжелее средней степени.
"Всех тяжелых забрали москвичи. Вчера отправили двух тяжелых из РДКБ (Республиканской детской клинической больницы – ред.)", - добавил представитель центра.
Напомним, парень последней жертвы теракта в технологическом колледже в Керчи Виктории Демчук пытался покончить с собой, однако выжил после падения с 4-го этажа.
Ранее УНН сообщал, что 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".
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Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.