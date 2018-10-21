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Пожар в автобусе под Львовом: в полиции назвали предварительную причину

Пожар в автобусе под Львовом: в полиции назвали предварительную причину

КИЕВ. 21 октября. УНН. По предварительным данным, причиной возгорания туристического автобуса под Львовом стала неисправность электросети. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

"Автобус "Неоплан", перевозивший пассажиров по маршруту "Турка - Львов", загорелся 20 октября около 21.50 на автодороге "Львов - Самбор" в селе Оброшино Пустомытовского района. О пожаре полицейским сообщили спасатели ГСЧС. Предварительно установлено, что причиной возгорания может быть неисправность электросети", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в полиции, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что на момент возгорания в салоне автобуса находилось 44 пассажира, пострадавших в результате пожара среди них нет. Огонь повредил в автобусе моторный отсек, багажник и часть салона.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на трассе Львов - Самбор во Львовской области загорелся туристический автобус. Пострадавших нет, все успели выйти. Туристы, которые ехали в автобусе, возвращались из Карпат с отдыха.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, полиция, туристы, пожары, автобусы
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