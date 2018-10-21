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Количество жертв схода поезда с рельсов на Тайване возросло

Количество жертв схода поезда с рельсов на Тайване возросло

КИЕВ. 21 октября. УНН. Количество пострадавших в результате схода с рельсов поезда на Тайване возросло со 126 до 171 человека, количество погибших увеличилось до 22. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное новостное агентство острова.

По данным агентства, поезд следовал из Тайбэя в Тайдун. С рельсов сошли пять из восьми вагонов.

На момент аварии в составе находились 310 человек, 80 из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, сообщает "Анадолу".

Сообщается, что еще 30-40 пассажиров могут быть заблокированы в поезде.

Причины аварии пока не выяснены.

К месту аварии направлены пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь распорядилась направить к месту 120 военных.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в тайваньском уезде Илан пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате 17 человек погибли, по крайней мере 126 человек получили травмы различной степени тяжести.

Источник: УНН
Теги: Тайвань, поезд, авария, жертвы
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