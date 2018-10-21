Умер лауреат Нобелевской премии по химии Симомура

КИЕВ. 21 октября. УНН. В японском Нагасаки на 91-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

"В японском Нагасаки на 91-м году жизни от естественных причин умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура", - говорится в сообщении.

Справка УНН: Осаму Симомура - японско-американский ученый в области органической химии и морской биологии, лауреат Нобелевской премии по химии 2008 года за открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка вместе с Роджером Тсьеном и Мартином Чалфи.

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Как сообщал УНН, ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Леон Ледерман умер 3 октября в возрасте 96 лет.