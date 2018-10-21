За сутки в зоне ООС ранены трое украинских военных

КИЕВ. 21 октября. УНН. В течение текущих суток, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. К сожалению, не удалось избежать санитарных потерь - трое украинских воинов из состава Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

"По сравнению с прошлыми сутками несколько обострилась ситуация на Луганском направлении. Опорные пункты наших войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а наши позиции у Счастья подверглись огню из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в целом, враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка.

В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 17 раз открывали огонь по позициям наших войск.